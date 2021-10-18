ضبط 1236 قضية تموينية.. حلوى فاسدة وأسماك منتهية الصلاحية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 6٫34 طن لحوم مجمدة – مقطعات رومي بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط طن مفروم لحوم – مقطعات دواجن – أحشاء حيوانية معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة القليوبية.

ضبط 1٫5 طن أسماك مجهولة المصدر

ضبط 1٫5 طن أسماك مختلفة الأنواع بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتجهيز الأسماك بمحافظة القليوبية.

ضبط 50 طن ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 20 طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي

ضبط 20 طن أرز أبيض - مكرونة معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية نسبة كسر وشوائب ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 10 أطنان دقيق فاخر – سكر حر – أرز أبيض معبأ داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية شوائب وأتربة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 8 أطنان سكر بدون مستندات

ضبط 8 أطنان سكر حر معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لإحتوائه على نسبة شوائب وأتربة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 5 طن أرز أبيض معبأ داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 2٫97 طن عسل جلوكوز – مسلى – سكر حر – دقيق فاخر مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل وشكائر –3 طن حلوى المولد منتج نهائى – 16500 قطعة حلويات تحت التجهيز بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 3٫94 طن بن أخضر خام معبأ داخل عبوات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مطحن لتعبئة البن بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 3٫94 طن بن أخضر بأسعار زائدة

ضبط 457 إسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ 78570 جنيهًا، بحوزة المديرين المسئولين عن مستودعين بوتاجاز بمحافظة القليوبية.

ضبط 11 طن منظفات صناعية كلور خام – سلفونيك معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة القليوبية.

ضبط 1490000 قطعة مستلزمات طبية كمامة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 15000 متر سلك كهربائى مغشوش

ضبط 15000 متر سلك كهربائى منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية وغير مطابق للمواصفات القياسية 525 كيلو جرام بلاستيك خام – نحاس مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة أسوان، وبحوزتة 300 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 1643 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات والسجائر بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.