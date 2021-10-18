أحزاب تهنئ الرئيس والشعب المصري والأمة العربية بمناسبة المولد النبوي

هنأ عدد من الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمة العربية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على رأسها حماة الوطن.

«حماة الوطن» يثمن كلمة الرئيس في احتفالية المولد النبوي

وثمن الحزب ما جاء بكلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، من رسائل عدة، ومنها ضرورة بناء الوعي بناءً صحيحا؛ كونه أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها.

وأكد الحزب، في بيان له، أنه ماض مع القيادة السياسية وبإرادة صلبة لبناء وطننا الغالي مصر، والعمل على بناء جيل واع بوطنه وقضاياه، لبناء دولة المستقبل.

كما هنأ حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، بالمولد النبوي الشريف، متمنيًا أن يعيد الله المناسبات على بلادنا بالخير واليمن والبركات.

حزب نداء مصر

ووجه طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة، صلى الله عليه وسلم، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام على الأمة الإسلامية، لافتا إلى أن «ميلاد نبينا كان رحمة للعالمين، وحدث عظيما فارقا في تاريخ البشرية، أخرجها من الظلمات إلى النور، وعبادة الله الحق، ونشر الرحمة والعدل بين الناس جميعا».

وأكد «زيدان» أن هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل المسلمين يجب أن نستلهم منها روح الصبر والمثابرة والرحمة، وأن تتوحد الصفوف بين المسلمين في شتى أنحاء العالم، من أجل نهضة العالم الإسلامي.

كما تقدم رئيس حزب نداء مصر إلى جموع شعب مصر العظيم، والمسلمين في ربوع العالمين العربي والإسلامي، بالتهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكدا أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للإنسانية كافة؛ إذ أن رسالة الإسلام تقوم على الرحمة.