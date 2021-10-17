البورصة: الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي

أعلنت البورصة المصرية اليوم، أنّه تقرر اعتبار الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر الحالي، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل بالبورصة صباح الأحد المقبل، كما تواصل البورصة صعود مؤشراتها بأداء ايجابي لأغلب الجلسات منذ مطلع الشهر الحالي، رغم تخلل الأسابيع الماضية للإجازات الرسمية بمناسبة الأعياد القومية والدينية، وآخرها اعتبار يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، اجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وأعلنت إدارة البورصة صباح اليوم، عقد لقاء بين السيد القصير وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد فريد رئيس البورصة، بهدف بحث سبل تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية ببورصة السلع بشكل منظم، وفقا لقوى العرض والطلب.

وجرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض، على أن يتم استكمال المشاورات الخاصة بالمرحلة المقبلة ووضع آليات تطبيق تحقق أقصى استفادة ممكنة، في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة وبمشاركة اتحاد منتجي الدواجن.

يأتي ذلك في إطار جهود الطرفين؛ البورصة ووزارة الزراعة، لإتاحة السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب، وبما يضمن حماية حقوق كل من المنتج والمستهلك على حد سواء، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدان بأسعار مناسبة.

ومن المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض ببورصة السلع، شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤدي لتقلبات الأسعار.