موعد إجازة المولد النبوي لطلاب المدارس 2021، من أكثر الأسئلة بحثًا على مؤشر البحث «جوجل» من جانب أولياء الأمور والطلاب لجميع المراحل التعليمية بجميع المدارس الحكومية والخاصة بأنواعها، والذي يوافق 12 من ربيع الأول، ويتزامن غدًا الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري.

الخميس.. إجازة 23 مليون طالب في المراحل التعليم ما قبل الجامعي ومليون ونصف معلم

وتستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد إجازة المولد النبوي 2021 للمدارس، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح يوم الخميس المقبل بدلًا من اليوم الاثنين، ليتم تعطيل العمل في مصر يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري.

ويحصل 23 مليون طالب في المراحل التعليم ما قبل الجامعي، بسبب إجازة المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى مليون ونصف معلم وإداري من العاملين في التربية والتعليم.

إجازات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد أيام إجازات الفصل الدراسي الأول للطلاب، إجازة للمولد النبوي ولا يعقد بها أي امتحانات ويحدد طبقا للتقويم الهجري، كما حددت أيضًا يوم 1 يناير عيد الميلاد المجيد، ويوم 25 يناير عيد ثورة يناير وعيد الشرطة، 23 أبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم، و30 أبريل عيد العمال، ومن 3 مايو لـ5 مايو عيد الفطر المبارك.

5 فبراير إجازة نصف العام

كما حدد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مواعيد إجازة نصف العام الدراسي الأول والتي تبدأ من يوم السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين، مؤكده أنّه في حال التعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.