تفاصيل تقسيط مديونيات الشركات والمصانع: من 5 لـ7 سنوات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدى التأمينات حتى 7 سنوات وذلك لمن تزيد قيمة مديونيته عن مليون جنيه، مضيفا، في بيان له، أن التقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مقدم المديونية 15% من إجمالي المبالغ المستحقة التأمينات.

خطوات تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المواعيد المقررة، مشيرة إلى أنه ​إذا كانت المنشآة مدينة وتم توقيع الحجز الإداري عليها، أو قدمت خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم اتباع الخطوات التالية:

- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الواقع في دائرته نشاط المنشأة.

- ثاني خطوات تقسيط المديونية، هي أن يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبلغ الذي تحدده السلطة المختصة.

- يتم بناء على ذلك الطلب تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.

- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط، يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً والمبالغ الإضافية، والقسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

إلغاء قرار التقسيط حال تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية

- في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية، يتم إلغاء قرار التقسيط واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.

- يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.

- يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط.

- يُعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.​​