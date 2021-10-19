خطوات التقدم لـ1406 وظائف خلال أكتوبر 2021.. رواتب تصل لـ5 آلاف جنيه

قالت وزارة القوى العاملة إنها استطاعت توفير نحو 1406 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر 2021.

وتستعرض «الوطن» خطوات التقديم في الوظائف التي أعلنتها وزارة القوى العاملة لشهر أكتوبر 2021 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

وظائف وزارة القوى العاملة

يمكن للراغبين في التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة أكتوبر 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع الخطوات التالية:

1. على الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــا.

2. اضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. اضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

4. املأ البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم أدخل كلمة السر وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

5. سجِّل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على حفظ ومتابعة.

ويتم التقديم من خلال النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، للتسجيل في الوظائف المعلنة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر، وتبدأ بعدها الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن الوظائف متوافرة في 11 محافظة هي: «القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية»، فضلًا عن إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.