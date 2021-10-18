تفاصيل وظائف عمال نظافة بمحافظة الجيزة: بـ «أجر يومي 150 جنيها»

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه، على مدار وردية واحدة من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، بأجر يومي وقدره 150 جنيهًا.

وأشارت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى أنّه على من يرغب في التعاقد، التقدم إلى مقر الهيئة في العنوان: بين السرايات، الدقي، الجيزة، ومعه المستندات اللازمة للتعاقد.

ونوّهت المحافظة إلى أنّها بدأت في استقبال طلبات الوظائف اعتبارًا من السبت 16 أكتوبر، وعلى مدار أسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر، علمًا بأنّ العمل مستمر أيام العطلات.

وأشار محمد صالح مدير العقود والمشتريات بالمحافظة، إلى أنّه لا يشترط سن معين للمتقدمين للوظائف، على أن تكون الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظيفة هي:

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- الفيش والتشبيه.

- موقف واضح من التجنيد «تمت - تأجيل - إعفاء».

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح ملتقى توظيف الشباب المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي، لتوفير 6 آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات، بالتعاون مع 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

وأقيم الملتقى بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب لتوفير فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات، سواء عليا أو متوسطة، إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (دون مؤهل)، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص، وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يريده.

وشارك في الملتقى شركات تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والإلكترونيات والمنسوجات والجودة والأمن والمأكولات والألبان والمطاعم والحاسب الآلي.

وعقب الافتتاح حرص المحافظ على تفقد أروقة الملتقى لمتابعة إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى، مؤكداً أنّه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة في العمل، مشيرًا إلى أنّ الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.