أحمد عمر هاشم: شعرت بكرامتي خلال محادثتي مع الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الرئيس السيسي أبدى اليوم ما يبرهن على أنه رجل ذو ثقافة دينية وعاطفة إيمانية وحث وطني بما قام به من تكريم العلماء والاحتفال بهم لأن العلماء ورثة الأنبياء، موضحًا أن الأنبياء لم يورثوا درهمًا أو دينارًا، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فأخذ حظ وافر، أما معنى «العلماء ورثة الأنبياء» يعني أن الأنبياء هم القادة والموجهون والصف الأول للأمة، يليهم بعد ذلك الزعيم والقائد.

الرئيس السيسي قائد مخلص وصاحب ثقافة وعاطفة إيمانية كبيرة

وأضاف «هاشم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، اليوم الأحد: «تقدير الرئيس السيسي لي بصفة شخصية في بداية حديثه منوها بتكريمي، وعند مجيئه لمصافحتي وتكريمي يحمل أكبر الدلائل على أن هذا مثل ونموذج للعلماء جميعا، وفي تكريمي تكريم لكل العلماء».

قدمت أكثر من 200 كتاب في الثقافة الإسلامية

وتابع: «شعرت بكرامة نفسي في محادثتنا، هو حريص على الخطاب الديني، وأن يقوم العلماء بدورهم ورسالتهم، ولعله لمس فيا ما قدمته من جهود عبر عمري الذي عشته، قدمت أكثر من 200 كتاب في الثقافة الإسلامية، وقدمت شرحا لأصح كتاب بعد كتاب الله، وهو كتاب صحيح الإمام البخاري الذي قال عنه العلماء ما وجد في مركب وأغرق ولا في بيت فأحرق ولا قرأ في شدة إلا وفرجها الله، شرحتها في 16 مجلدًا وهو موجود في العالم الإسلامي».

وأضاف أنه يجب على الإعلام أيضًا مساعدة علماء الأزهر لعرض أفكارهم لأنه لا خير فيهم إذا لم يقولوا، ولا خير في الإعلام إذا لم يعرض أفكارهم، مستطردًا: «أدعو لحوار وندوات تثقيفية، لمناقشة موضوعات التطرف والإرهاب بمشاركة علماء متخصصين في علم النفس والاجتماع والاقتصاد لتشخيص الأمراض وعلاجها».