حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لا يخشى من الوقوف بدائرة الضوء، فهو يحب تقديره لذاته، ويحب من يقدره، وهذه الصفات لا تنطوي تحت مسمى النرجسية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تستطيع اليوم أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحماس، فقط انتبه لحقوقك واحرص على التصرف بحكمة وحذر.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في برجك مما يجعلك فاتنا ومتفائلا، ومستعدًا للمشاركة بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.