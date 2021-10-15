حظك اليوم برج الحمل الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يقف مولود برج الحمل، مع الأشخاص المقربين له عند تعرّضهم للظلم ويدافع عنهم بكل قوته، كما يكره الظلم ويرغب في تحقيق العدالة دائما ويسعى لذلك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

اقتران القمر بالمشتري يمنحك اليوم وقتا مناسبا لعقد لقاءات عمل موفقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.