حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

القيادة والشخصية القوية أبرز صفات مولود برج الحمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك، فقط انتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.