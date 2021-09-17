أكثر من 100 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 61146 طن تشمل: 3617 طن يوريا، و51520 طن فوسفات و2600 طن مولاس، و3409 طن بودره جبس.

60304 طن حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60304 طن تشمل: 31791 طن ذرة، و684 طن أبلاكاش، و10716 طن قمح، و4871 طن حديد، و6400 طن خردة، و5842 طن نواتج تقطير، و304 حاويات مكافئة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 304 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وبقدونس وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وبردقوش وبصل وحبة البركة وكتان وينسون وسمسم) وفواكه (تمر)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والجزائر وسنغافورة وألمانيا والصين وأمريكا وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا.

102929 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 607 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 861 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 102929 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71617 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2621 طن قمح، متجهان إلى صوامع الفيوم وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4568 شاحنة.