المناطق السياحية بالمنيا تستقبل وفدا متعدد الجنسيات

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولة ألمانيا، وكذلك ضم عدد من الجنسيات العربية الشقيقة، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تونا الجبل وتل العمارنة وبني حسن، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، حيث ضم الوفد 23 ألمانيا و120 سائحا عربيا بمختلف الجنسيات.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

المناطق الاثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن القطاع السياحي والمناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، « منطقة آثار الأشمونين - شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة الى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني، لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي».

يشار إلى أن المنيا استقبلت قبل يوم وفدا يضم شباب من 12 دولة عربية ضمن قافلة سفينة النيل لتفقد المناطق السياحية، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.