«شباب النواب» توافق نهائيا على مد مهلة انعقاد الجمعيات العمومية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

قانون الرياضة

ونصت المادة الأولى علي الآتي: استثناء من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020-2021.

ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.

مواجهة تداعيات كورونا

وقال النائب محمود حسين، مقدم مشروع القانون، إن سبب تقديم مشروع القانون لمد المدة هو مواجهة تداعيات فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على لقاح فيروس كورونا بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير اللقاحات اللازمة وإتاحتها مجانًا لجميع المواطنين.