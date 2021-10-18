ختام نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي 2021 بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في موسمه السابع 2021، على مدار يومي 18 و19 أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حبشي، المشرف الأكاديمي للنموذج، وشوكت صابر، أمين عام الجامعة، وبمشاركة عدد من الإعلاميين، من بينهم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة «الشروق»، وأحمد دياب، الإعلامي بقناة «الحدث» ورئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية، فضلاً عن لفيف من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وعدد من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة، إضافةً إلى نحو 200 طالب من مختلف كليات الجامعة والممثلين للنموذج.

نماذج المحاكاة توفر تجربة واقعية يعيشها الطلاب

وفي مستهل كلمته، وجّه الدكتور شحاتة غريب خالص التحية والتقدير للطلاب المبدعين المشاركين من مختلف كليات الجامعة، تحت مظلة كلية التجارة، والتي فتحت أبوابها للمشاركة في هذا العمل الاستثنائي والمتميز على كافة المستويات، والذي طالما حظي بالعديد من الإشادات من كافة الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي محلياً ودولياً، لافتاً إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها نماذج المحاكاة كنشاط طلابي داخل الجامعة، لما تمثله من تجربة واقعية يعيشها الطلاب، وتمكنهم من الإلمام بطبيعة وآليات عمل هذه المنظمات من ناحية، وتساهم إسهاماً كبيراً في صقل شخصياتهم وتدريبهم على خوض غمار التجربة السياسية والدبلوماسية من ناحية أخرى، إلى جانب دراسة الشؤون الخارجية والتجارب الناجحة في دول العالم، ومحاولة الاستفادة منها أقصى استفادة ممكنة، فضلاً عن دورها البارز في رفع التصنيفات العالمية للجامعة، والارتقاء بها نحو مصاف الجامعات العالمية.

توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية لنماذج المحاكاة

ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد السلام نوير أبرز المراحل والمحطات التي شهدت انطلاق النموذج منذ موسمه الأول وحتي الآن، وحرصت كلية التجارة خلالها على تذليل كافة الصعوبات التي وقفت حائلاً دون استمراره، وذلك انطلاقاً من إيمانها العميق بأن نماذج محاكاة المنظمات والهيئات الدولية ذات الصبغة السياسية والاقتصادية صارت نشاطاً توعوياً وتثقيفياً هاماً بالجامعات المصرية، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية التي تضمن استمرار تقديم نسخ متعاقبة من نماذج المحاكاة، الذي يُعد واحداً من أهم الأنشطة الطلابية التي يتميز بها أبناء الكلية.

التحول من الصراعات إلى التعاون في بناء العلاقات الدولية

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد العدوي إلى أن أعمال المؤتمر الختامي تأتي تتويجاً لجهود مكثفة ومضنية من الطلاب لإخراج هذا العمل بشكل متميز، يليق باسم الجامعة، حيث يمثل واحداَ من أهم المنظمات الإقليمية في العالم، والتي تهتم بالتحول من الصراعات إلى التعاون في بناء العلاقات الدولية، مضيفاً أن الجلسة الختامية للنموذج تناقش اثنين من القضايا الهامة، وهما قضية الحدود الداخلية والخارجية، والتي تُعد مسار نزاعات وصراعات متعددة داخل الاتحاد الأوروبي، وقضية الطاقة، باعتبارها واحدة من أهم القضايا الخلافية خلال هذه الآونة، كما وجّه خالص التهنئة للطلاب المشاركين في هذا النموذج، مشيداً بالعمل الجماعي المتكامل الذي يساهم في بناء شخصية متميزة، وتحقيق روح التعاون وتبادل الآراء والأفكار بين الطلاب.

نموذج المحاكاة نقلة نوعية كل عام لطلاب جامعة أسيوط

وأوضح الدكتور أحمد حبشي أن نموذج المحاكاة يمثل نقلة نوعية كل عام للطلاب، حيث يسهم في تدريبهم على مهارات البحث العلمي والقيادة السديدة والمشاركة الفعالة، ورفع قدراتهم في فنون الحوار والتفاوض والإقناع، وكذلك تعميق ثقافة الديمقراطية في نفوسهم، من خلال تقبل الرأي الآخر، إلى جانب تدريبهم على تناول الأزمات السياسية المختلفة، وإدارتها عبر استخدام أساليب علمية صحيحة، وتقديم أفضل الحلول المناسبة لها.

نموذج حقيقي يحاكي الاتحاد الأوروبي بدوله المختلفة

وفي ختام الجلسة، أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين بالعرض المتميز الذي قدمه أبناء الجامعة، لنموذج حقيقي يحاكي الاتحاد الأوروبي بدوله المختلفة، موصياً إياهم بضرورة الاستمرار في مواصلة الاطلاع والمتابعة وقراءة التفاصيل، للتعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها الاتحاد، وقدرته علي اتخاذ القرارات في ظل التهديدات السياسية والتطوارت العسكرية، في ضوء النظام العالمي الراهن، فضلاً عن التعرف على أبرز السياسات الخارجية من حيث توجهاتها وأنماطها، وكذلك السياسات الخارجية للدول الأوروبية الهادفة نحو تحقيق مصالحها.

وشهدت فعاليات المؤتمر الختامي للنموذج تكريم ضيف الجامعة، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، بإهدائه درع الجامعة، تكريماً لدوره في العمل السياسي والإعلامي، ومشاركته البارزة ضمن فعاليات النموذج، كما قدم الإعلامي أحمد دياب هدية مميزة للطلاب المشاركين بالنموذج، ممثلة في حلقة خاصة لبرنامج «شباب بلدنا»، تقديراً لجهودهم وإبداعاتهم في تمثيل النموذج.