سقوط تشكيل عصابي بالسويس وبحوزته مخدرات تقدر بـ36 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، نشاط تشكيل عصابي، ضم 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بحي الجناين بالسويس، وتخصصوا في الاتجار بمخدري (الحشيش – الأفيون) وترويجهما على عملائهما، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة، مسرحا لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.

يأتي ذلك، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

استهداف أحد أفراد التشكيل وبحوزته مخدرات وأسلحة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، وضُبط بحوزته (4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام – 400 قرص مخدر لعقار الترامادول – طبنجة – 2 خزينة –عدد من الطلقات النارية – سيارة آخرى – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدامه للسلاح الناري والذخائر لحماية نشاطه الإجرامي، والسيارتين في النقل والترويج بالمشاركة مع المتهمين الآخرين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(36) مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.