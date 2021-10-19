أبرز المعلومات عن مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية

منذ أعوام افتتحت جامعة كفر الشيخ، مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية، ليكون من المراكز الرائدة في دعم الباحثين والبحث العلمي بجامعات مصر، ويخدم مؤسسات وزارة التعليم العالي، كما يقدم أحدث الأجهزة والتقنيات لعزل وتعريف وحفظ وتجميع الميكروبات وجعلها متاحة للباحثين المصريين، كما يدعم الكوادر العلمية لخدمة وتنمية المجتمع.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

3 وحدات بمركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية

ويُعتبر مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية بجامعة كفر الشيخ، من أكبر المراكز العلمية البحثية الذي يقع بكلية الزراعة الذي يخدم الباحثين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي محلياً وإقليمياً حيث يقوم بتجميع وحفظ وعزل الميكروبات النباتية المصرية، ويشمل ثلاث وحدات وهي: «وحدة عزل الميكروبات، وحدة تعريف وتجفيف وحفظ الميكروبات، وحدة التدريب وتنمية الموارد البشرية».

أهداف مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية

ويهدف مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية الذي يقع كلية الزراعة بكفر الشيخ، إلى تعزيز القدرة التنافسية للمركز، ورفع القدرة المؤسسية للمركز من بنية أساسية وتحتية وصيانة وتأمين، تطوير القدرة المؤسسية من خلال تطوير الهيكل التنظيمي للمركز وتطوير الجهاز الإداري، وزيادة القدرة التنافسية للخريجين والباحثين علميا ومهنيا وبحثيا، وتعظيم المشاركة الطلابية في مجالات التطوير المستمر للمؤسسات التعليمية.

كما يهدف إلى التطوير الذاتي والتنمية المستدامة للموارد المالية للمؤسسة، وتعزيز نظم الجودة الشاملة بما يتوافق مع المعايير المرجعية الخارجية، فضلاً عن تقوية وتفعيل العلاقة بين المركز ومنظمات المجتمع المدني والهيئات القومية والإقليمية والدولية لتطوير البحث العلمي والنظم الأكاديمية والإدارية والخدمية.

6 خدمات يقدمها مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية

ويقدم مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية المصرية ومقره جامعة كفر الشيخ، 6 خدمات أساسية للباحثين، وهي عزل الميكروبات، تعريف المبكروبات، توفير العزلات الميكروبية، حفظ الميكروبات، والتدريب والتطوير، وتنمية الموارد البشرية.