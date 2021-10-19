حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب برج الأسد، أنه عنيد يتمسّك بآرائه، وتغيير هذه الآراء قد يحتاج لمحاولات كثيرة من الإقناع، كما أنه أناني فلديه اعتداد بنفسه ومحبته لذاته شيء لا يقبل النقاش، ممّا قد يجعله يبدو أنانيًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك قدرة على التطور، وميلا للاهتمام باكتشاف العالم من حولك، واليوم مناسب للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرًا والوضع الفلكي يمنحك البصيرة.. اتبع حدسك فالفلك اليوم يجعلك تقرأ ما بين السطور.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.