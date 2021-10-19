سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-10-2021

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21، في البورصات العالمية الذي تأرجح بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 أكتوبر الجاري، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 882 إلى 885 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 772 و774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 662 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6176 و6192 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، الموافق 19 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 898.42 جنيه، 57.10 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 786.13 جنيه، 49.97 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673.82 جنيه، 42.83 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.