النواب يناقش التصريح لوزارة البترول بالتنقيب عن الذهب واتفاقيات دولية

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود، على مدار يومين عددا من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع هيئات وشركات للتنقيب عن الذهب والنفط والغاز في أماكن متفرقة من الجمهورية.

وتناقش لجنة الصناعة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة «وادي العلاقي» ومنطقة «أم جرايات» بالصحراء الشرقية.

ترخيص لوزير البترول بالبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق «فاطيري» و«حماطة» و«حنجلية وأم عود» و«عتود» بالصحراء الشرقية.

مناقشة التعاون المصري الفرنسي في التنمية

كما تناقش لجنة التعليم غدا الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم «325» لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، وتناقش لجنة الصحة قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

وتناقش لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.