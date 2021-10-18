استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بعد انخفاضه 3 جنيهات

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 18 أكتوبر في التعاملات المسائية، بعد تراجع عيار 21 الأكثر شعبية في مصر خلال التعاملات الصباحية.

وتقدم «الوطن»، متابعة لحظية لتحركات أسعار الذهب وعلاقته بالأسواق العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، إن التعاملات المسائية في أسواق المعدن الأصفر كانت مستقرة بعد التراجع في بداية اليوم بقيمة 3 جنيهات.

الذهب لا يزال الملاذ الآمن للمستثمرين

وأكد «نجيب»، لـ«الوطن»، أن الذهب كمعدن نفيس لا يزال الملاذ الآمن للمستثمرين في كافة أرجاء المعمورة، لافتاً إلى سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في التعاملات المسائية بين 772 و774 جنيها للجرام، مشيراً إلى أنها نفس أسعار الظهيرة.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراوح بين 882 و885 جنيها للجرام، مؤكدا أنها أيضا نفس أسعار ما بعد ظهر اليوم، كما تراوح سعر الجرام من عيار 18 بين 662 و663 جنيها للجرام.

وتابع أن سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب»، تراوح اليوم بين 6.172 و6.192 جنيها في الوقت الذي تراوح فيه سعر الأوقية بالسوق المحلي بين 27,439 و27,510 جنيهات.

وأكد إيهاب وصفي نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، في وقت سابق اليوم، أن المعدن الأصفر في الأسواق المحلية متربط بشكل كبير بالأسواق والبورصات العالمية، بالإضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي بخلاف قوى العرض والطلب إلى جانب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

تراجع أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب تراجعت في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بقيمة لا تقل عن ثلاثة جنيهات؛ إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 772 جنيها للجرام كسعر أدنى و774 جنيها للجرام كأقصى سعر في أسواق المال المصرية.