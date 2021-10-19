حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الدقة في المواعيد ورفض التأخر، واحد من أهم مميزات مولود برج الجدي، كما أنها السبب في خلافاته مع الكثير من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ينصحك الفلك أن تسيطر اليوم على توترك، وألا تعطي ثقتك لأشخاص لا تعرفهم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في وضع معاكس.. لا تُظهِر اليوم تعصبًا وتمسكًا بوجهة نظرك وكن متسامحًا ولبقًا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.