حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبًا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة فضلا عن أنهم يمتلكون مواهب إبداعية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر وعطارد متنافران بمنزلي المال وينصحك الفلك بالتأني في خطواتك وقراراتك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس في مربع برجك.. انتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاص يدعمونك بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.