حفلة لفريق روك أمريكي تسفر عن مقتل شخص.. وعطل جديد في إنستجرام

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الحوادث، منها ما حدث في حفل موسيقي بـ الولايات المتحدة في سان فرانسيسكو من حادث سقوط من أماكن مرتفعة، ما أسفر عن مصرع شخص واحد، فيما شهدت الولايات المتحدة مقتل 11 شخصا خلال يومين فقط في حوادث إطلاق النار.

كما عانى مستخدمو «إنستجرام» في الولايات المتحدة من أعطال في الخدمة، فيما شهدت إسبانيا، القبض على مهاجر جزائري غير شرعي للاشتباه في علاقته بمقتل جمال بن إسماعيل.

ولقى شخص واحد مصرعه وأصيب اثنان آخران، على إثر حادث سقوط من أماكن مرتفعة بملعب «تشيس سنتر» بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي احتضن حفلا غنائيا لفرقة «فيش» Phish.

و«فيش» فرقة روك أمريكية التي تشكلت في برلينجتون بولاية فيرمونت في عام 1983.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تفاصيل الحادث غير معروفة، فيما أوضح زوار الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأشخاص المعنيين سقطوا من الأجزاء العلوية للملعب.

من جانبه، قال متحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو لموقع «كي بيكس 5»، أمس الاثنين إنه في حوالي الساعة 8:55 مساء بالتوقيت المحلي، تم تنبيه الشرطة إلى شخص بحاجة إلى مساعدة طبية، موضحا أن عند وصول عناصر الشرطة، وجدوا رجلاً يعاني من إصابات ناجمة عن سقوط محتمل.

وفي سياق آخر، أظهرت معطيات منظمة «جن فالينس أركيف» الأمريكية غير حكومية أن عمليات إطلاق النار في الحانات في مختلف أنحاء البلاد أودت بحياة 11 شخصا خلال العطلة الأسبوعية الأخيرة.

ووقعت حوادث إطلاق النار في الحانات في ولايات تينيسي وتكساس وكارولينا الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إصابة نحو 20 شخصا في حوادث إطلاق نار من سيارات في الشوارع الأمريكية

وأشار موقع المنظمة، إلى إصابة 28 آخرين، كما أصيب نحو 20 شخصا في حوادث إطلاق نار من سيارات في شوارع المدن الأمريكية، فيما وقعت حوادث إطلاق النار من السيارات في شيكاجو وواشنطن وجزيرة مانهاتن بوسط نيويورك.

وتم تسجيل حالات إطلاق نار في مواقف للسيارات وقرب محلات تجارية ومحطات التزود بالوقود، أسفرت عن إصابات عديدة أيضا.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلا متهما بتقديم دعم لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين، من المقيمين في شيكاجو، أقر بذنبه، موضحة في بيان، أن المدعو ديلشود حسانوف «36 عاما»، ساعد في انضمام عدد من سكان نيويورك إلى صفوف «داعش» في 2014 - 2015.

وقد يواجه حسانوف عقوبة سجن تصل إلى 11 عاما، وبعد انقضاء فترة سجنه سيتم ترحيله من الولايات المتحدة، فيما تم اعتقال عدد من أعوان حسانوف، حيث صدر حكمان بالسجن 15 عاما بحق اثنين منهم والسجن 12.5 عام بحق ثالث، ولا يزال 3 آخرين بانتظار صدور الأحكام.

إسبانيا تلقي القبض على مهاجر جزائري غير شرعي للاشتباه في علاقته بمقتل جمال بن إسماعيل

وفي إسبانيا، كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الشرطة اعتقلت مهاجرا جزائريا غير شرعي، أمس الاول الأحد، بعد نزوله من أحد الزوارق التابعة للحرس المدني في ميناء ألميريا للاشتباه في علاقته بجريمة قتل جمال بن إسماعيل، الذي أثارت قضيته جدلا كبيرا في البلاد قبل أسابيع.

وكان المهاجر يحمل آلة حادة، فيما لم يبد المشتبه فيه أي مقاومة لحظة اعتقاله، وقال موقع «لا جاثيتا» الإسباني، إن توقيف المهاجر جاء بعد إصدار السلطات الجزائرية إشعارا في شهر أغسطس الماضي باحتمال هروب مرتكبي جريمة اغتيال بن إسماعيل عبر قوارب الهجرة غير الشرعية.

وقتل جمال بن إسماعيل، بعد إقدام مجموعة مواطنين غاضبين في مدينة «تيزي وزو» على حرقه للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية، ليتبين لاحقا أنه بريء.

وفي المغرب، أنقذت البحرية، 310 مهاجرين قبالة سواحل البلاد بين 16 و18 أكتوبر الجاري معظمهم من قارة إفريقيا، وقال مصدر عسكري مغربي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنه بين هؤلاء المهاجرين 23 امرأة و9 قاصرين.

وفي السعودية، أعلنت الشرطة، أمس الاثنين، القبض على مقيم يحمل الجنسية الفلسطينية بعد ظهوره في مقطع مصور يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني السعودي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات.

وفي كوريا الجنوبية، قال «المعهد الوطني للتعليم الدولي»، المنظم لاختبار إجادة اللغة الكورية اليوم الثلاثاء، إنه تم ضبط 29 أجنبيا يغشون خلال خضوعهم للاختبار مؤخرا.

وقال المعهد الوطني، إن الأجانب إما خالفوا أوامر المشرفين بتسليم هواتفهم وغيرها من الأجهزة المحمولة أو تم ضبطهم بحوزتهم أجهزة إلكترونية محظورة أثناء إجراء اختبار الكفاءة في اللغة الكورية «توبيك»، في مدرسة بمنطقة جانجدونج في عاصمة البلاد «سول»، أمس الأول الأحد.

وأضاف المعهد، أن من بينهم 13 صينيا و9 فيتناميين، ومواطنين من كل من كازاخستان واليابان ومواطن من كل من منغوليا وبريطانيا.

وعلى صعيد آخر، عانى مستخدمو «إنستجرام» في الولايات المتحدة من أعطال في الخدمة، وقال موقع «داون ديتيكتور»، إن العطل ضرب الخدمة في حوالي الساعة 11:15 مساء بتوقيت موسكو «10:15 مساء بتوقيت القاهرة».

وأضاف«داون ديتيكتور» أن معظم المستخدمين، عانوا من الأعطال في عمل تطبيق إنستجرام، كما تم رصد أعطال في عمل الموقع عند نشر منشورات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.