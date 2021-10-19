20 معلومة عن «نظارة الأمل» للمكفوفين: تتعرف على الألوان والأشخاص والنقود

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه جار تطبيق تجربة «نظارة الأمل» بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذوي الإعاقة البصرية حيث تقوم بـ 25 وظيفة لذوي الإعاقة البصرية، مشيرة في تصريحات صحفية إلى أن هذه النظارات استوردتها الحكومة من الإمارات العربية المتحدة ويجرى تجربتها حاليًا.

«الوطن» ترصد لكم بعض المعلومات عن نظارة الأمل كما يلي:

1- نظارة ناطقة ويمكن من خلالها قراءة العملة ونطق أرقام التليفون.

2- جرى استيرادها من دبي، ويجرى تجربتها حاليًا، لمعرفة مدى استخدام ذوي الإعاقة البصرية لها.

3- نظارة ذكية خفيفة الوزن تحتوي على العديد من الحساسات.

4- تحتوي وحدة معالجة بيانات صغيرة توضع في الجيب ويربط بينهما سلك رفيع.

5- يمكن التحكم بها عن طريق اللمس في الذراع اليمنى للنظارة.

6- يمكنها معالجة البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتقديمها للكفيف عن طريق الصوت لتمكنه من معرفة كل ما يهمه من حوله.

7- تقدم نظارة الأمل خدمة التحذير من العقبات والتعرف على الأشخاص المحيطين به.

8- كما تقدم للمكفوف حالة الطقس والتحكم في الريموت كنترول.

9- يمكنها التعرف على الألوان لاختيار الملابس المناسبة.

10- يمكنها التعرف على النقود.

11- يمكنها التعرف على اتجاه القبلة ومواعيد الصلاة.

12- تساعد الطلاب والدارسين حيث تتيح تسجيل المحاضرات الصوتية وتحتوي على مكتبة صوتية.

13- يمكنها قراءة الباركود للمنتجات والتقاط الصور بطريقة سهلة.

14- تستطيع القراءة حيث يمكنها قراءة الكتب والصحف وقائمة الأطعمة وشاشة الحاسب والصراف الآلي وغيرها بعدة لغات منها العربية والانجليزية.

15- يمكنها تقديم خدمة وصف البيئة المحيطة التي تمكن الكفيف من التعرف على الأشياء من حوله من سيارات وشوارع وأثاث وأجهزة وبيئات مكتبية وغيرها الكثير.

16- يمكنها التعرف على العلامات التجارية والماركات العالمية.

17- كما يمكنها التعرف على نسبة الإضاءة في المكان المتواجد فيه لكي يتجنب الوقوف في الأماكن الخطرة التي قد تعرضه للحوادث

18- يمكن تزويدها بخدمة نظام الـ GPS لتحديد المواقع المطور لخدمة الكفيف ومساعدته على معرفة المنطقة والشارع والتنقل بسهولة، وتحديد المسافة المتبقية للوصول إلى المكان المقصود.

19- تحتوي على خدمة نداء الاستغاثة لخدمات الطوارئ وإرسال الخرائط للموقع وصور من المكان الذي يتواجد فيه، ورسالة ساعدني لتسهيل مهمة الوصول إليه من الآخرين لخدمته.

20- كما لها مهام ترفيهية حيث تقدم النظارة لعبة حرب الليزر، والتي تعمل في بيئة صوتية ثلاثية الأبعاد للعب والترفيه.