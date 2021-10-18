أخبار الإسكندرية.. تطوير المعمورة و«العلوم» تتوعد المتنمرين

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، حيث برز تطوير المعمورة البلد، بتكلفة 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى بدء مركز «الكرمة» للتوجيه الوظيفي في استقبال السير الذاتية، فضلاً عن تحذير كلية العلوم من مقاضاة المتنمرين، علاوة على ضبط نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر في أحد اماكن التجهيز لمطعم شهير.

تطوير المعمورة البلد بتكلفة 2.5 مليون يورو

أعلن محافظ الإسكندرية عن مشروع بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بمنطقة المعمورة البلد بالمنتزه ثاني، بتكلفة 2.5 مليون يورو، وذلك استكمالاً لخطة الدولة في التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة، لرفع المعاناة عن أهالي الإسكندرية في المناطق العشوائية، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل الفوري والإسراع بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

علوم الإسكندرية تحذر طلابها من التنمر

أعلنت إدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية عن عزمها مقاضاة المتنمرين من طلاب الكلية، من يقومون بذلك داخل الحرم الجامعي، ومن هم غير منتسبين لها، ويفعلون ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن القانون في صالح الكلية، وسيكون مصيرهم السجن.

ضبط نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن التجهيز لمطعم شهير

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، من ضبط نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر، بأحد اماكن التجهيز لمطعم شهير، وذلك عقب تعليمات مشددة بتشديد الرقابة التموينية على المطاعم وأماكن تجهيز الوجبات وأسواق الدواجن واللحوم، خاصةً في المواسم والأعياد، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

بدء استقبال السير الذاتية في مركز «الكرمة» للتوجيه الوظيفي

إلى ذلك، عمل مركز «الكرمة» للتوجيه الوظيفي على توفير رابط تسجيل عبر الإنترنت، لبدء أولى مراحل توفير فرص العمل والتأهيل لسوق العمل، كي يكون الشاب على أتم الاستعداد للالتحاق بأي وظائف خالية تناسبه.