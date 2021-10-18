تطوير منطقة المعمورة البلد في الإسكندرية بـ2.5 مليون يورو

ناقش اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، مشروع بناء القدرات، من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية، الذي يستهدف تطوير منطقة المعمورة البلد بنطاق حي المنتزة ثاني، بتكلفة 2.5 مليون يورو، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومحافظة الإسكندرية.

تطوير المعمورة البلد العام المقبل

وقال محافظ الإسكندرية إنه تم التنسيق مع وفد صندوق تطوير التنمية الحضرية والوفد الألماني والاتحاد الأوربي، للمتابعة الميدانية اليوم الاثنين، للمناطق التي سيتم تطويرها خلال العام القادم، من خلال منحة من الاتحاد الأوربي، تبلغ نحو 17 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة ألمانية تبلغ 3.5 مليون يورو، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات، وذلك في إطار «رؤية مصر 2030»، لخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل للشعب المصري.

تطوير العشوائيات حددت الأماكن التي تحتاج للتنمية

وأشار «الشريف» إلى قيام وفد من ممثلي الجهات المعنية، ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بعمل اجتماع يوم 15 سبتمبر من العام الماضي، بمحافظة الإسكندرية، لعرض الأماكن المقترحة للتطوير، تبعه زيارة ميدانية خلال يومي 27 و28 أكتوبر 2020، لتجميع الآراء والاستماع إلى مقترحات من كافة الجهات، بما فيهم الأهالي قاطني المناطق المخطط تطويرها، للتعرف على احتياجاتهم الفعلية، وتحديد الأولوية لأعمال التطوير.

محافظ الإسكندرية: منطقة المعمورة البلد اختيار موفق

وأشار محافظ الإسكندرية إلى اهتمام المحافظة بأعمال تطوير المناطق العشوائية، وقد لاقى ذلك استحساناً كبيراً من قبل الأهالي قاطني هذه المناطق، مضيفاً أن اختيار منطقة المعمورة البلد هو اختيار موفق، نظراً لما تعانية المنطقة من مشكلات عمرانية ومشكلات في البنية التحتية وانخفاض في مستوى المعيشة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وخالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وجراتزيلا ريزا، المستشارة الأولى لوفد الاتحاد الأوربي في مصر، وأوفي جيلن، رئيس قسم التعاون التنموي في سفارة ألمانيا بالقاهرة، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ونائب رئيس لجنة إدارة مشروع بناء القدرات، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.