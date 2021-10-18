«علوم الإسكندرية» تتوعد الطلاب المتنمرين على صفحتها: مصيركم السجن

اتخذت إدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، عدة إجراءات عاجلة لمواجهة الطلاب المتنمرين داخل الحرم الجامعي أو غير المنتسبين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة مقاضاتهم وأن القانون في صالح الكلية وسيكون مصيرهم السجن.

علوم الإسكندرية ستتخذ إجراءات قانونية ضد المتنمرين

وقالت إدارة كلية العلوم في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ومعاقبة المتنمرين على صفحات الكلية أو داخل الحرم الجامعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم سواء كانوا طلابًا أو خريجين أو غير منتسبين لكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

عقوبة التنمر في القانون المصري

وأوضحت كلية العلوم جامعة الإسكندرية أنه طبقا للقانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب يعتبر التنمر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هجوم على صفحة كلية العلوم جامعة الإسكندرية الرسمية

وتشهد الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، عددا كبيرا من التعليقات والتفاعلات الهجومية، لعل أبرزها ما حدث الفترة الماضية من خلال تنظيم حملة ممنهجة بالتفاعل بصيغة الغضب على منشور ترقية أحد أعضاء التدريس، ما تبعه من تعليقات تنمر وهجوم عديدة ترتب عليه غلق التعليقات على الصفحة لفترة طويلة.