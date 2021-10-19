إصابة شخصين في حادث أتوبيس بطور سيناء

أنقذت العناية الإلهية ركاب أتوبيس قادم من محافظة الشرقية، إلى جنوب سيناء، إثر تعرضه لحادث فجر اليوم بالطريق الساحلي الرابط بين مدينة الطور وأبورديس، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، بينما أنقذت العناية باقي الركاب.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة طور سيناء، بانحراف أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا رقم «1328 ر م ب» عن الطريق، أمام التجمع البدوي بالطريق الساحلي القديم، بين سهل القاع ووادي الطور.

إصابة شخصين ونقلهما لوحدة طب الزهراء

وأسفر الحادث عن إصابة «ربيع محمد السيد علي، 44 سنة من محافظة الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وصدمة عصبية، ومحمود محمد شمس الدين، 52 سنة من محافظة الشرقية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 7 سم وكدمة في الظهر والجانب الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة وجروح في القدمين».

وجرى الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى وحدة طب الزهراء بالطور تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واستمعت النيابة لأقوال السائق والركاب لتحديد أسباب الحادث.

وأكد مصدر طبي رفض ذكر اسمه، إن حالة المصابين مستقرة وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهما تحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة.