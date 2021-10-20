اعرف تفاصيل التأمين عليك «لو شغال في مخبز بلدي»

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإنه يتم ​التأمين على العاملين بالمخابز البلدية بالقطاع الخاص من أصحاب تلك المهن «عجان أو زمبيل، خراط أو رئيس معجن، طولجى أو مرحلاتى، فران».

خطوات التأمين على عمال المخابز البلدية

- يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه بحد أقصى أربعة عمال.

- إذا زاد العدد سواء من المهن التالية «عجان أو زمبيل، خراط أو رئيس معجن، طولجي أو مرحلاتي، فران» أو مهن أخرى يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليهم وفقاً لقواعد الاشتراك عن فئة العاملين لدى الغير.

- يصدر قرار من رئيس الهيئة بإجراءات التأمين على عمال المخابز البلدية.

- يقدم طلب اشتراك مؤمَّن عليه من أصحاب الأجور الحكمية من الرابط المرفق هنا.

شروط شراء مدد سابقة ضمن اشتراك المؤمَّن عليه

وأوضحت هيئة التأمينات، أنه يمكن حساب مدة سابقة «شراء مدة» ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي حال توافر الشروط الآتية:

- ​أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- أن تكون سنوات كاملة.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

خطوات شراء مدد سابقة ضمن اشتراك المؤمَّن عليه

- يتقدم المؤمَّن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ​.

- يكون النموذج من أصل وثلاث صور وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- يبدي المؤمَّن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

- يوقع المؤمَّن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط وفي حالة التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.