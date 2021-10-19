موعد ومكان جنازة والدة الشاعر أحمد علي موسى

كشف الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، عن تأجيل إقامة العزاء في والدته الراحلة اليوم الثلاثاء، بعد وفاتها مساء أمس الإثنين، آثر تعرضها لأزمة صحية، وتأثر على موسى لوفاتها بصورة كبيرة واصفًا لحظة الفراق بأصعب لحظات حياته.

سبب تأجيل جنازة والدة الشاعر أحمد علي موسي

وكتب الشاعر أحمد علي موسى عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، «نظرًا لظروف خاصة، تأجلت الدفنة وصلاة الجنازة لصلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة وعظم الله أجركم».

موعد مكان الدفنة قبل التأجيل

ومن المقرر أن تكون الدفنة بعد صلاة الظهر، وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة ظهرًا، والعزاء بالمقابر، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

الشاعر أحمد علي موسى أعلن مساء أمس الاثنين، عن وفاة والدته، وعبر حسابه بموقع «فيس بوك»، وكتب: «ماتت من كان يكرمني الله من أجلها.. ماتت أمي».

وتوالت عليه التعليقات من جمهوره بالوسط الفني، داعيين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ذنوبها بعد وفاتها أمس.

أشهر أعمال الشاعر أحمد علي موسى

وقدّم الشاعر أحمد علي موسى الكثير من الأغاني مع كبار المطربين، منهم: عمرو دياب وراغب علامة ومصطفى قمر وأصالة وتامر حسني ورامي صبري وغيرهم، ومن أشهر الأغاني التي كتبها أحمد علي موسى أغنية «تملي معاك» للهضبة عمرو دياب، ألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور، عام 2000.

وكان الشاعر أحمد على موسى، قد تعاون مع المطرب رامي صبري في ألبومه الأخير، بـ 5 أغنيات، مشيراً إلى أن الأغنية الأولى تحمل اسم الألبوم وهي «فارق معاك» من ألحان وتوزيع رامى صبري.

ويجهز الشاعر أحمد علي موسى لأكثر من مشروع فني خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعود لمزاولة نشاطه الفني من جديد بعد تجاوز أحزانه بعد وفاة والدته.