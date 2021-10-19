«الغاز» مساحة تعاون كبيرة بين مصر واليونان وقبرص

انطلقت منذ قليل القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، والتي تقام بأثينا باليونان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء اليونان «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، وتهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث.

وتعتبر مجالات الغاز الطبيعي من ضمن أهم الروابط التي تربط بين مصر واليونان وقبرص، وذلك خاصة بعد عمل الثلاث دول معا على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يعمل على ربط الدول الثلاثة بجانب 4 دول أخرى وهم إسرائيل وفلسطين والأردن وإيطاليا.

ويعمل الربط بين الدول في مجال الغاز الطبيعي ونقلة إلى مصر لتقوم بدورها باستلام الغاز وتسييله وتصديره مره أخرى للخارج وللسوق الأوروبي، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتعد العلاقة بين الدول الثلاثة المشاركة في القمة الثلاثية من الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي عمل على زيادة الترابط بين الثلاث دول وتعميق التعاملات والمصالح المشتركة.

ليس الغاز فقط.. مجالات أخرى تعمق التعاون بين الـ3 دول

وليس فقط الغاز الطبيعي الذي يربط التعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص واليونان، فهناك أيضًا لربط الكهربائي الثنائي بين مصر وقبرص، والذي يأتي في إطار التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، حيث تحرص الدول الثلاث على وضع السيناريوهات المختلفة لموضوعات الدخول على الشبكة الأوروبية.

وترتبط الثلاث دول معا بالعديد من الملفات ليست فقط الغاز الطبيعي والكهرباء، بل أيضا بالاهتمام بالبيئة والتغيرات المناخية والتدريبات العسكرية المشتركة وترسيم الحدود والنقاش حول الملف الليبي والهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب، التنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تطورات قضية سد النهضة.