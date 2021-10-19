«الصحة» تستمع لممرضي مستشفى عزل الباجور لحل مشاكلهم

طالب عدد من أعضاء هيئة التمريض في مستشفى «الباجور» المخصص للعزل الصحي بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إدارة المستشفى بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتحسين مستوى الأداء في المستشفى من جانب الإدارة الحالية.

وكيل وزارة الصحة يلتقي الطاقم

وأكدت مصادر طبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، سيتوجه إلى المستشفى لمقابلة طاقم التمريض، والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

وتواجد داخل مستشفى الباجور المركزي، الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة المستشفيات، في مديرية الصحة بالمنوفية، للاستماع إلى مشكلات طاقم التمريض، وإقناعهم بمواصلة العمل، لخدمة مرضى كورونا المحتجزين في المستشفى خلال الفترة الأخيرة.

شكاوى من نوبتجيات السهر

وقالت إحدى الممرضات، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، أنهن يتضررن من عدم صرف مستحقاتهم المالية من شهر مارس 2021 حتى الآن، والتي تتمثل في نوبتجيات سهر وشفت صباحي لمدة 6 ساعات يوميا داخل مستشفى العزل، طبقا للقرار الوزاري والصرف لفئة الأطباء والصيادلة والإداريين والفنيين دون التمريض.