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خلال جولة له.. وكيل صحة المنوفية ينفذ حياة طفل رضيع بعملية عاجلة (صور)

كتب:

إبراهيم الديهي
02:33 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
أثناء إجراء وكيل وزارة الصحة بالمنوفية العملية

أثناء إجراء وكيل وزارة الصحة بالمنوفية العملية

نجح الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 40 يومًا، كان يحتاج إلي تدخل عاجل بعملية «فتاق إربي»، على الجانبين مع تضخم في كيس الصفن، أهل بمنطقة الخصية، ونجح في إنقاذ الطفل بعملية عاجلة قام بإجرائها في مستشفي المخ والأعصاب بشبين الكوم .

وقال الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه أثناء مروره لمتابعة العمل على مستشفى المخ والأعصاب، تبين احتياج أحد الأطفال لتدخل جراحي عاجل، موضحا أنه فور معرفته بمرض الطفل طلب تجهيز غرفة العمليات في المستشفى وقرر إجراء العملية بشكل عاجل للطفل حفاظا على حياته .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العملية كان لابد من إجرائها في أسرع وقت، ولم اتخذ وقتا للتفكير، مشددا على أن حالة الطفل مستقرة ويخضع للمتابعة من قبل الأطباء في المستشفي حفاظا علي حياته .

وتابع: «العملية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، بالمرور علي كافة المستشفيات والتأكد من تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى».

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