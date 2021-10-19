افتتاح الدورة الـ25 لهيئة الغابات والمراعي في إقليم الشرق الأدنى

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الـ25 لهيئة الغابات والمراعي في إقليم الشرق الأدني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل المقيم والمدير المساعد للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتورة ميتي ويكي، مدير قسم الغابات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور يوسف سرنقل، رئيس الدورة الـ 24 لهيئة الغابات والمراعي، ومندوبي الدول الأعضاء في الهيئة، والبالغ عددهم 80 مشاركا من 27 دولة، فضلا عن ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.

دعم مصري كبير لملف الزراعة واستصلاح الأراضي

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته الافتتاحية والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة، أن مصر تهتم بقطاع الزراعة بشكل غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري من خلال إطلاق المشروعات القومية العملاقة للتنمية الزراعية على كافة المحاور، كما تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ أكثر من 320 مشروع لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به وتحسين الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأضاف «مصيلحي» أن مصر تدرك جيداً أهمية التشجير وتنمية المراعي لا سيما في البيئات الجافة حتى في ظل تحديات نقص المياه والآثار السلبية للتغيرات المناخية والتصحر، حيث تولي اهتماماً كبيراً بالتشجير بكل أنواعه رغم ما تعانيه من شح في المياه، لافتا الى أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر والتشجير وإيجاد الحلول للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

مصر من أوائل دول الإقليم في زراعة الغابات الشجرية

وأوضح «مصيلحي» أنه في ضوء ندرة المياه تعتبر مصر من أوائل دول الإقليم التي سعت للاستفادة من معالجة المياه العادمة واستخدامها في إنشاء الغابات الشجرية حيث أنشأت أول غابة تعتمد في ريها علي المياه العادمة عام 1996 في منطقة الأقصر بدأت بمساحة 85 هكتار ثم ازدادت إلى 700 هكتار حالياً، تلاها بعد ذلك إنشاء مجموعة من الغابات بلغت عدد 51 غابة شجرية باستغلال مياه الصرف الصحي المعالج بإجمالي مساحة 12 ألف هكتار موزعة في عدة محافظات، والمنفذ منها عدد 24 غابة مساحتها الكلية حوالي 5000 هكتار، وجارى حالياً إنشاء عدد 27 غابة جديدة بإجمالي مساحة 7000 هكتار.

ويترأس الوفد المصري المشارك في الفعاليات الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حيث يضم الوفد وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية للتشجير والبيئة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة وجامعة الإسكندرية.