ندوة لمناقشة تحديات الأمن المائي بحضور سفراء و8 وزراء ومحافظين غدا

تنظم الأمانة العامة لمجلس الوحدة العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، غدًا الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان «الأمن المائي العربي في ظل ندرة المياه -التحديات والفرص».

ومن المقرر أن يفتتح الندوة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، كما يشارك فيها مجموعة كبيرة من المسئولين والسفراء والخبراء والباحثين من بينهم 8 وزراء ومحافظين، وتنقسم الندوة إلى 4 محاور رئيسية.

المحور الأول

المحور الأول بعنوان: «التحديات والفرص لتحقيق الأمن المائي العربي في ظل الندرة المائية»، ويتناول المحور الرئيس العديد من الموضوعات الحوارية والبحثية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من أجل أمن مائي عربي مستدام، وإدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء ندرة المياه، بالإضافة إلى آليات تعزيز التعاون في المجال المائي لتحقيق الأمن الاقتصادي واستعراض الخطة القومية للموارد المائية في مصر.

المحور الثاني

ويتناول المحور الثاني بعنوان «الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتناقص المياه بالمنطقة العربية وفرص الاستثمار»، ويناقش عدة قضايا منها ندرة المياه وأثرها على المناطق الريفية، واقتصاديات إدارة الري الذكي الحديث تحت ظروف ندرة المياه، ودور الاقتصاد الأخضر في الحد من الانعكاسات الاقتصادية لتناقص المياه، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتناقص المياه واطروحات الخروج منها.

المحور الثالث

ويحمل المحور الثالث عنوان «تنمية الموارد المائية ودور التكنولوجيا والبحوث لاستدامة التنمية بالمنطقة العربية» ويتناول قضايا الموارد المائية غير التقليدية كنهج لسد فجوة ندرة المياه، وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه بمصر، ودور التكنولوجيات الحديثة والاستشعار عن بعد نحو حسن إدارة المياه، والبحوث المستقبلية لدعم الحلول الابتكارية للمياه من أجل الزراعة المستدامة.

المحور الرابع

ويحمل المحور الرابع عنوان «التعاون في المياه المشتركة بالمنطقة العربية المخاطر والعوائد»، ويستعرض المشاركون من خبراء القانون الدولي والسفراء قضايا المياه العابرة للحدود من منظور الأمن القومى العربي، وتسوية النزاعات حول استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وتقاسم المنافع للاستخدام العادل والمنصف للمياه في أحوض النهار الدولية المشتركة، والأمن المائي الإقليمي وفرص التعاون في الأنهار الدولية المشتركة.