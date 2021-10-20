وزير التعليم: لن يمنع أي تلميذ لم يسدد المصروفات من دخول المدرسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد يسير بانتظام وانضباط دون حدوث أي أزمات، موضحا أنه لن يمنع أي تلميذ من دخول المدرسة لم يسدد المصروفات الدراسية، وأن التعليم حق لجميع التلاميذ، علاوة على أنه لا يوجد أي مشكلات في تحصيل المصروفات الدراسية.

وأكد أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: لا يوجد أي مشكلات في تحصيل المصروفات الدراسية

وأكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التعليم أتاحت فرصة دفع نصف المصروفات الدراسية لاستلام الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول، ثم دفع النصف الآخر مع استلام كتب الفصل الدراسي الثاني، منوها إلى أن قرار سداد نصف المصروفات الدراسية يأتي في سبيل التخفيف على أولياء الأمور.

وزير التعليم: إتاحة فرصة دفع نصف المصروفات الدراسية لاستلام الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حددت قيمة المصروفات الدراسية عن العام الدراسي الجديد، لمختلف الصفوف الدراسية، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على العام الدراسي الجديد.

التربية والتعليم: مصروفات المدارس الحكومية 2021 تصل إلى 500 جنيه

1- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

2- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

3- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

4- 200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.