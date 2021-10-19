أول رد من مهرجان الجونة عن فيلم «ريش»: اختياره بناء على الجودة الفنية

أصدر مهرجان الجونة السينمائي، بيانًا اليوم الثلاثاء، بعد الانتقادات الواسعة التي طالت فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري، والذي تسبب في انسحاب عدد من النجوم وقت عرضه أبرزهم شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبدالباقي، وجاء البيان كالتالي:

قدمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار أربع سنوات مضت العديد من الأنشطة في مجال تعزيز الفن السينمائي وتنشيط السياحة المصرية، وعقدت دورته الرابعة في ظروف عالمية صعبة، وذلك للتأكيد على مكانة مصر وحرص المهرجان على أبراز قدرة مصر والمصريين على تقديم مهرجانات في مستوى العالمية، ويقام المهرجان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة الصحة و وزارة الداخلية، ما يؤكد انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها.

يقدر مهرجان الجونة السينمائي ويعتز بكل صناع السينما في العالم وما يقدمون من إبداعات وتجارب سينمائية متميزة، ويقوم فريق العمل في المهرجان باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية والسينمائية فقط بمعايير المهرجانات السينمائية العالمية.

الجونة السينمائي: فيلم «ريش» متسقا مع معايير اختيار الأفلام

وهذا العام وفي دورته الخامسة جاء اختيار فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقا مع معايير اختيار الأفلام فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقا مع معايير اختيار الأفلام و حصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان «كان».

ويؤكد المهرجان أنه لم ولن يعرض أي فيلم بدون الحصول على التصاريح الرسمية تأكيدًا لأنه لا يحمل أية إساءة أو ضغينة في أي من عروضه المختلفة سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية وبرفض أية إساءة للدولة المصرية في أي حال.

الجونة السينمائي يعبر عن اعتزازه بكونه مصري

و يؤكد مهرجان الجونة أنه يدعم السينما العالمية والفن بصفة عامة و أهمية أن يأخذ وضعه ضمن خريطة العالمية للمهرجانات و يفتخر المهرجان أنه مهرجان مصري يقام على أرض مصر التي يكن لها كل الاحترام و التقدير في كل ما ينتمى للمهرجان.