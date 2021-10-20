تعرف على خصائص أنشطة التوكاتسو المطبقة في المدارس اليابانية

كشف دليل المعلم للأنشطة الخاصة «التوكاتسو»، عن خصائص تنفيذ أنشطة التوكاتسو والتي يتم تطبيقها بدقة في المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن هذه النوعية من الأنشطة تهتم ببناء شخصية الطالب وتساعده على تنفيذ الكثير من المهام كالريادة.

-الاستقلالية والطوعية

- يدعم المعلمون التلاميذ كي يتمكنوا من التصرف والحكم على الأمور بأنفسهم، ولا يقومون بأمرهم لذلك يتعلق دور المعلم بكونه ناصحا منسقا أكثر من كونه منسقا، بالإضافة إلى ذلك، يعكس المعلم اهتمامات التلاميذ في محتوى الأنشطة.

-العملية والممارسة والتنفيذ

- يُعد المعلم ويخطط لأنشطة التعلم من خلال الممارسة، وليس التعلم النظري فقط.

-يخطط المعلم كي يتمكن من التوجيه بربط التوكاتسو مع المواد الدراسية الأخرى، بمعنى آخر، يصبح التوكاتسو مكان التعلم من خلال الممارسة ما تم تعلمه في المواد الدراسية الأخرى.

-يتعامل المعلم بمرونة، كي يتمكن من التعامل مع المحتوى الذي يمثل تحديا أو قضية قريبة من التلاميذ فعلياً.

الاجتماعية والجماعية بالمدرسة

- يوجه المعلمون التلاميذ للتعلم من خلال الاعتراف والإقرار المتبادل بمميزاتهم، والنقاط الجيدة لبعضهم البعض، والاستفادة منها، وللقيام بذلك، يشجع المعلمون التلاميذ على مقارنة آرائهم بآراء الآخرين وأيضا توفير أوقات للتحدث في أزواج أو مجموعات حسب الضرورة.

وأوضح الدليل الخاصة بأنشطة التوكاتسو الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه سيوجه المعلمون جميع التلاميذ للمشاركة في أنشطة التوكاتسو، من حيث المبدأ، حتى يشعر جميع التلاميذ بالانتماء كأعضاء في المجتمع، ويساعد المعلمون التلاميذ في التعبير عن أفكارهم كأعضاء بالمجتمع؛ ولكن نظرا لأن التلميذ قد يصبح أنانيا عند تأكيده لذاته، لذلك يوجه المعلم التلاميذ إلى التفكير والحكم على مختلف الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، بحيث يتعلم التلاميذ أن المجتمع يتكون من أشخاص آخرين مختلفين، ويُعد المعلم وينظم علاقات تبادل مع أشخاص من المجتمع المحلي ومتحدي إعاقات، ومن صفوف دراسية مختلفة.