أوقاف إسكندرية تنبه على الأئمة بضوابط فتح دورات مياه المساجد

أعلنت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن 7 ضوابط لفتح دورات المياه في مساجد الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع قرار وزارة الأوقاف بإعادة فتح دورات المياه، بعد غلق تام منذ بداية الجائحة، وحتى بعد عودة فتح المساجد في الصلوات الخمس، وسط ضوابط مشددة.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم التنبيه على أئمة المساجد والإدارات المختلفة بضوابط فتح دورات المياه المساجد، التي أعلنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ قليل على صفحته الرسمية.

ضوابط فتح دورات المياه في مساجد الإسكندرية

1. النظافة المستمرة عقب كل صلاة.

2. التطهير والتعقيم الدوري المنتظم.

3. فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر ، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

4. بالنسبة ما يخص صلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد ، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

5. المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء ، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

6. يحدد في دفتر المسجد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.

7. التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

تكثيف الحملات على ضوابط فتح دورات المياه في مساجد الإسكندرية

وأكد «خشبة»، في بيان صدر عن مديرية الأوقاف بالإسكندرية قبل قليل، على تشديد الرقابة وتكثيف عمليات التفتيش، من أجل التأكد من تنفيذ تلك الضوابط بصورة صحيحة ومستمرة، حفاظاً على صحة المصلين والأئمة في المساجد.