من هو النائب خالد أبو نحول؟.. تعرض للإغماء خلال الجلسة العامة للبرلمان

أصيب اليوم الثلاثاء، النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بإغماء داخل قاعة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب انخفاض كبير وحاد في السكر والضغط، وهو ما جعل البعض يتساءل، من هو النائب خالد أبو نحول؟

وكان خالد أبو نحول، قد خضع قبل 4 سنوات إلى جراحة قلب مفتوح، وهو ما أثر على صحته، ولذلك تم إخراجه من قاعة المجلس، وتم عمل الإسعافات الأولية له قبل نقله للعلاج.

آخر طلب تقدم به النائب خالد أبو نحول قبل إغمائه

كان النائب خالد أبو نحول، تحدث في الجلسة العامة قبل سقوطه مغشيا عليه، وكانت آخر أداة برلمانية مارسها داخل المجلس قبل إصابته اليوم، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بسبب منع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.

وقبل إصابة النائب خالد أبو نحول، كان مجلس النواب يناقش عددا من القضايا الهامة، ووافق نهائيا على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، كما رفض رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس لوجود شبهة كيدية.

من هو النائب خالد أبو نحول؟

وبعد واقعة إغمائه، يتساءل البعض، من هو النائب خالد أبو نحول؟ وهو ما نعرضه في السطور التالية:

- نائب عن دائرة فرشوط بمحافظة قنا.

- عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

- على المستوى الحزبي، تدرج أبو نحول في المناصب داخل حزب «الشعب الجمهوري»، ويعمل حاليا أمين مساعد أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب «الشعب الجمهوري»، ومساعد أمين المحافظة، وعضو مكتب أمانة حزب «الشعب الجمهوري» بمحافظة قنا.

- خضع قبل 4 سنوات إلى جراحة قلب مفتوح.