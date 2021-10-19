الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل لجميع المؤهلات.. راتب يصل لـ7000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، توفير عدد من الوظائف في المحافظات المصرية، برواتب تصل لـ7000 جنيه في بعض التخصصات.

وتستعرض جريدة «الوطن» أهم الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على فيس بوك، في السطور التالية..

شركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوروبية

مكان العمل: البوابة الثانية الجديدة - حدائق الأهرام.

تطلب الشركة للتعيين الوظائف الآتية:

1. محاسب تكاليف (3 سنوات خبرة):

- تحديد تكلفة خطوط الإنتاج بناء على الموديلات المنتجة.

- تحديد احتياجات الوحدة من الخامات وأدوات التشغيل.

- قياس تكلفة العمالة وفقا لحجم الإنتاج ومراحله.

- تقدير وتخطيط تكلفة الوحدة.

- تقديم تقارير بحركة سير المواد والخامات والأقمشة داخل المصنع وخريطة التدفق.

2. مراقب مخزون (1-3 سنوات خبرة):

- عمل الجرد الدوري على الأفرع.

- مراقبة حركة المخزون.

3. أمين خزنة (1-3 سنوات خبرة):

- استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات.

- حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.

- تسليم الرواتب لمنسوبي المؤسسة.

- الإشراف على إدارة النقدية اليومية.

- إدارة الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات.

- إعداد تقارير المصروفات على أساس منتظم

4. مراقب كاميرات (خبرة في نفس المجال):

- التأكد من فتح وغلق الفروع في المواعيد المحددة الرسمية لبدء وانتهاء العمل.

- مراقبة الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات الشركة داخل الفروع المختلفة.

- رصد أي تجاوزات داخل الفروع المختلفة للشركة والإبلاغ عنها للمدير المباشر.

5. أمن (خبرة سابقة في المجال):

- مسؤول عن عملية الأمن داخل الفرع ومتابعة سير العمل بانتظام.

الشروط العامة للوظائف:

- مؤهل عالِ للوظيفة الأولى والثانية.

- مؤهل متوسط للوظيفة الثالثة والرابعة.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 4000 لمراقب المخزون، و3500 جنيه لأمين الصندوق.

- المرتب 3000 لمراقب الكاميرات، وبين 2500 إلى 3000 جنيه لفرد الأمن.

-المرتب من 6000 إلى 7000 جنيه لوظيفة المحاسب.

- أرباح نصف سنوية.

- تأمينات اجتماعية.

وظائف في شركة أمريكانا (مطاعم كنتاكي - مطاعم ومبي)

تطلب الشركة الوظائف الآتية:

1. عضو فريق:

مهام الوظيفة (العمل على جميع محطات التشغيل داخل المطعم).

مكان العمل: التجمع بالقاهرة.

الشروط المشتركة:

- مؤهل لا يقل عن إعدادية ومتوسط وعالٍ وطلبة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمزايا:

- مرتب للدائم من 2300 إلى 2800 جنيه أساسي على حسب المقابلة، وللطلبة المرتب من 1650 إلى 2000 جنيه على حسب المقابلة، إضافة إلى بدل من 300 إلى 500 جنيه، ومواصلات من وإلى السكن والمطعم، ووجبة وحافز شهري وسكن وإقامه على حساب الشركة.

- عدد ساعات العمل: 9.

وللتقدم للوظائف يمكنك الذهاب إلى العنوان: مطعم كنتاكي محافظة كفر الشيخ بجوار حديقه صنعاء، يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعيين:

مكان العمل: أبو رواش - الجيزة.

1- محاسب موردين «مسؤول عن ملف حسابات المورديين»

شروط ومميزات الوظيفة:

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 32 عامًا.

- المرتب: تفاوضي.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات اجتماعية.

2- مشرف خدمة عملاء «التعامل مع العملاء وفريق العمل»

شروط ومميزات الوظيفة:

- مؤهل عالٍ.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 32 عامًا.

- المرتب: تفاوضي.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات اجتماعية.

3- مهندس كهرباء «التعامل مع العملاء خاصة أجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائي UPS»

شروط ومميزات الوظيفة:

- بكالوريوس هندسة كهرباء أو ما يعادله.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 32 عامًا.

- المرتب: تفاوضي.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات اجتماعية.

شركة أكسيد كول سنتر

تطلب وظائف للتعيين كالآتي:

1. دعم فني: للعمل في (مدينة نصر- قنا - الإسكندرية):

يكون مسؤولًا عن تلقي الشكاوى والاستفسارات الفنية والعمل على حلها من خلال توجيه العميل عبر المكالمة باستخدام الأدوات المناسبة.

2. خدمة عملاء: للعمل في (الدقي - المعادي):

يكون مسؤولًا عن الرد على استفسارات العملاء والشكاوى غير الفنية ومدهم بمعلومات تحديثات الخدمات والعروض.

الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل عالٍ فقط.

- أقصى حد للسن 32 عامًا.

- مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من جيد.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور (تمت - تأجيل - إعفاء).

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء من 2700 جنيه، والدعم الفني 3500 جنيه.

- يومين إجازة أسبوعيًا متغيرين.

- عدد ساعات العمل 8.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات

تطلب الشركة للتعيين الوظائف الآتية للعمل في أبو رواش في الجيزة:

1- مندوب مبيعات خارجي:

يكون مسؤولًا عن تسويق وبيع منتجات الشركة من البطاريات الصناعية عن طريق الزيارات المختلفة للشركات.

شروط ومميزات الوظيفة:

- مؤهل عالٍ أو فوق متوسط.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- المرتب أساسي + بدل انتقال وkpi.

- 8 ساعات عمل.

- عمولات بيعية.

- تأمينات اجتماعية.

2- أخصائي تخليص جمركي:

يكون مسؤولًا عن تخليص المنتجات في الجمارك.

شروط ومميزات الوظيفة:

- مؤهل عالٍ أو فوق متوسط.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 32 عامًا.

- المرتب: تفاوضي.

- 8 ساعات عمل.

- تامينات اجتماعية.

3- أخصائي تخليص معاملات حكومية ومرور وتأمينات:

يكون مسؤولًا عن التعامل مع الجهات الحكومية وعمل تخليص جميع المعاملات الخاصة بالشركة

شروط ومميزات الوظيفة:

- مؤهل عالٍ أو فوق متوسط.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 32 عامًا.

- المرتب: تفاوضي.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات اجتماعية.

4- فني سيارات كهربائية:

يكون مسؤولًا عن التعامل مع العملاء في عمليات الصيانة الكهربائية.

شروط ومميزات الوظيفة:

- لا يشترط موهل معين.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 32 عامًا.

- المرتب: تفاوضي.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات اجتماعية.

وللتقديم لأي من الوظائف السابقة، يمكنك ملء الاستمارة الخاصة بكل وظيفة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.