حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي أنّ من أبرز عيوبه هي انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هنالك العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن إنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق مما يدفعك اليوم لعدم التساهل، وعليك بالسيطرة على انفعالاتك، وركّز على العمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر المكتمل معاكس، وقد يصيبك اليوم بالقلق أو تميل لاسترجاع ذكريات حزينة.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.