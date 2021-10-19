حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تعد الشجاعة والطموح والإخلاص من أبرز مميزات مولود برج العقرب، فضلا عن تركيزه العالي دائما، كما أنهم محبون للأعمال الخيرية والتطوعية.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة، وعليك أن تنظم جهودك وتترك جانبا ما لا يناسبك، ولا تدع المشاكل تجعلك مشتت الجهد ومنهك القوى.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

ينصحك الفلك بعدم إعلان خططك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية، ولا تفخر بإنجازاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.