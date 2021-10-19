حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

عطارد في منزل المشروعات يمنحك أفكارًا مبتكرة ومثالية وتتيسر أمور معلقة، وقد تستطيع أن تتحرر من ضغوط كبلت حركتك كثيرًا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم لإظهار مشاعر حانية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.