الأقصر تستعد للموسم السياحي بأعمدة إنارة ديكورية مغلفة

أعلنت محافظة الأقصر عن استعدادها للموسم السياحي الجديد بشكل مختلف عن السابق، سواء من ناحية أعمال التطوير أو تأمين الأعمدة العمومية والأسلاك وتطويرها، بناءً على تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، وفي ضوء أعمال التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها بالمحافظة السياحية، حيث نفذت المحافظة، لأول مرة، أعمال تأمين لكافة أعمدة الإنارة العمومية في مختلف الشوارع والميادين.

تركيب ديكور معدني بكافة أعمدة الإنارة بشوارع وميادين الأقصر

من جانبها، أوضحت المهندسة ماري روحي، مدير إدارة الكهرباء بديوان عام محافظة الأقصر، أن المحافظة تجري أعمال تأمين وتطوير لأعمدة الإنارة، مع تنفيذ أعمال تركيب غلاف معدني ديكوري على جميع أعمدة الإنارة القائمة في الطرقات والميادين بالمحافظة/ ضمن خطتها للتنمية الشاملة، وبهدف تحقيق الجانب التأميني وتأمين جميع المواطنين وسلامتهم من وجود اي أسلاك أو كابلات خارجية، مع مراعاة المظهر الجمالي للمحافظة السياحية.

أعمدة ديكورية تتماشى مع المظهر السياحي بالأقصر

وأضافت مدير إدارة الكهرباء بالأقصر أن أعمال التغليف والتطوير تجري من خلال استخدام الاغلفة المعدنية، حيث يتم تحويل أعمدة الإنارة إلى أعمدة ديكورية، تتماشى مع المظهر السياحي للمحافظة، مع مراعاة اختيار أغلفة سهلة الفك والتركيب على أعمدة الإنارة، بهدف ألتأكد من سير أعمال الصيانة بشكل دوري فيما بعد لتلك الأعمدة.

وتُعتبرمحافظة الأقصر من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ مشروع تأمين أعمدة الإنارة بشكل جمالي داخل الشوارع والميادين والطرقات الهامة بالمحافظة السياحية.