شاب يهتك عرض ابنة شقيقته ويهددها بالقتل في 15 مايو

لم تجد أمامها طريقا تسلكه سوى الصمت وعدم التحدث بأي شيء عما يفعله بها خالها وخاصة تلقيها العديد من التهديدات منه لها بالقتل إذا تحدثت عن جريمة هتك العرض التي ارتكبها المتهم في حقها خلال زيارتها لجدتها في 15 مايو.

هتك عرض الطفلة خلال نومها

اعتادت الطفلة على زيارة منزل جدتها في كل إجازة وقضاء عطلتها مع أطفال العائلة، إلى أن ظهر ما يعكر صفو حياتها خلال إجازتها إبان شهر رمضان الماضي، عندما طلبت الفتاة من خالها التي كانت تعتبره مثلها الأعلى أن تنام بجواره نظرا لحبها الشديد له، لكنه لم يراعي حرمة الدم، وفعل فعلته الشنيعة مع ابنه شقيقته التي استغل نومها بجواره وحسر عنها ملابسها، وعند شعورها به ومحاولة منعه استخدم معها القوة وهددها بالقتل إذا أخبرت أحد من ذويها.

فتور الطفلة من رؤية المتهم

ظلت الطفلة لفترة طويلة في حالة فتور من الذهاب لمنزل جدتها أو محادثة خالها ولا أحد يعلم السبب وراء ذلك، إلى أن اعترفت الطفلة لشقيقتها الكبرى بما فعله الأخير معها، والتي أبلغت والداتها بما حدث، وطلبت منها ألا تقص هذا الحديث على والدها نظرا لخوف الطفلة المجني عليها من أن يتشاجر والدها مع خالها المتهم.

مواجهة المتهم بجريمته

لم تصدق الأم الحديث الذي وقع على أذنها من قبل ابنتها عن شقيقها وحاولت الدفاع عنه وفهم الأمر من طفلتها المجني عليها، والتي أكدت صحة رواية أختها، في بداية الأمر عاتبت والدة الطفلة شقيقها الذي نهرها مؤكدا على عدم إتيانه بمثل هذه الأفعال، فلم تستطيع أن تأخذ معه حقا أو باطلا فقررت إبلاغ زوجها خلال تواجده في عمله، والذي لم يتحمل ما سمعه فترك العمل وأسرع على مدينة 15 مايو لمنزل جدة الطفلة، والذي يقطن فيه خالها أيضا وتشاجرا سويا، حتي أبلغه المتهم بصحة فعلته، قائلا: «أيوه عملت كده واللي عندك اعمله».

اعتراف خال الطفلة بهتك عرضها

وعلى الفور، أبلغ والد الطفلة المجني عليها قسم شرطة 15 مايو، وبعد دقائق من البلاغ، ألقي القبض على المتهم، والذي اعترف تفصيليا بالواقعة، وأحالت النيابة المتهم لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي قررت تأجيل القضية لدور نوفمبر.