افتتاح مقر «أوقاف مطاي» واستعدادات لفتح دورات المياه بمساجد المنيا

افتتح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، مقر إدارة أوقاف مطاي، وبعض الملحقات، وتجديدات دورات المياه الخاصة بمسجد أبوبكر الصديق، بعد إجراء أعمال الصيانة والتجديد، وذلك برفقة الشيخ محمود توفيق مدير المتابعة، والدكتور أحمد عزمي مدير العلاقات العامة بالمديرية.

وأشاد «عبد الرازق» وقيادات الدعوة، في بيان من المديرية، بالجهد المبذول من قيادات إدارة مطاي، وقدم الشكر لمدير الإدارة، وقيادات الدعوة والإداريين، وكل من كان له أثر فى تجديد الإداراة.

وكيل أوقاف المنيا يجتمع بالأئمة

وعقد وكيل وزارة الأوقاف، اجتماعا بالائمة، وجه فيه إلى بذل المزيد من الجهد، واتباع تعليمات الوزارة، والالتزام التام بها خلال الأيام المقبلة في الصلوات العادية، وكذا الجمعة، وتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وبعد الافتتاح، شهد وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له، استعدادات مساجد مطاي لفتح دورات المياه، وفق التعليمات المتبعة.

عبد الرازق يوجه بمحاسبة جميع المقصرين

يشار إلى أن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، قام بجولة مرورية على مقرات إدارتي المنيا الجديدة والمنيا القديمة، وبعض مقرات الديوان الخارجية، ووجه ببذل المزيد من العمل، ومحاسبة كل مهمل مقصر في عمله.

وتستعد أوقاف المنيا، غدا الأربعاء، لافتتاح دورات المياه بجميع المساجد، وسط فرحة المصلين بافتتاحها مرة أخرى، والتي جرى إغلاقها لمدة تقارب العام ونصف العام، ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعا لانتشار فروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المصلين.

كما تواصل مديرية الأوقاف، متابعة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي بالمساجد، وضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير.