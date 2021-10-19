الرياح تفسد إطلالات الفنانات على ريد كاربت مهرجان الجونة في يومه الـ6

بدأ منذ قليل «ريد كاربت» فيلم «أميرة» المقرر عرضه اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وبالفعل توافد عدد كبير من الفنانين والفنانات على الـ«ريد كاربت»، الذين حرصوا على الظهور بأبهى صورة لهم كالمعتاد.

إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة

ولكن لم تكن الأجواء مساعدة لظهور الفنانات بأفضل شكل ممكن، حيث إنه بمجرد وصول الفنانات على الريد كاربت الخاصة بالفيلم، وجدوا هواءً شديدا للغاية على الـ«ريد كاربت»، وهذا الأمر تسبب في مضايقتهم أثناء التقاط الصور وعدم تمكنهم من أخذ الصور بشكل جيد.

سمية الخشاب وصبا مبارك في مهرجان الجونة السينمائي

وكان أولى هؤلاء الفنانات الفنانة سمية الخشاب التي ظهرت بفستان باللون الفضي، تميز بذيل طويل، وخلال وقوفها لالتقاط بعض الصور كان الهواء يعبث بشعرها وأيضا بذيل الفستان، وحاولت مرات عددية للسيطرة على هذا الأمر والتقاط الصور، أما الفنانة صبا مبارح فتمكن الهواء من الفستان الذي طلت به.

نسرين طافش ومريم الخشت

وهناك أيضا الفنانة نسرين طافش، التي ضايقها الهواء في تحريك شعرها بشكل كبير وحاولت أكثر من مرة تنسيقة لالتقاط الصور الخاصة بها، وتعرضت لنفس الأمر الفنانة مريم الخشت.

هدى المفتي وتارا عماد

وظهرت لأول مرة على «ريد كاربت» مهرجان الجونة الفنانة الشابة هدى المفتي وأفسد الهواء شعرها أثناء التقاطها للصور، أما الفنانة تارا عماد، فقد أنقذت نفسها لأنها اختارت الضفيرة لتكون لوك الشعر الخاص بها، ولكن الفستان لم يسلم من الهواء الشديد.

وبعيدا عن الفنانات فقد تمكن الهواء أيضا من شعر بعض الفنانين الرجال.