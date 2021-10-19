المشدد 15 سنة لسائق اختطف طفلا وهتك عرضه بالفيوم (صور)

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بالفيوم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل النيابة أحمد عماد الدين، وسكرتارية محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 15 عاماً، لقيامه باختطاف طفل وتكبيله وهتك عرضه بالقوة في قطعة أرض زراعية، بتاريخ 22 يونيو الماضي، وذلك في القضية رقم 11990 لسنة 2021 جنايات إطسا والمقيدة برقم 1182 لسنة 2021 كلي الفيوم، والمحرر عنها المحضر رقم 3919 إداري مركز شرطة إطسا لسنة 2021.

سائق يستدرج طفلاً ويهتك عرضه

ووجهت النيابة العامة، للمتهم «علي ع. م.»، 25 سنة، سائق، ومقيم قرية «قلمشاه»، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تهمه اختطاف الطفل المجني عليه «مصطفى م. ف.»، طالب بالصف الثالث الإعدادي، بعدما أوهمه باصطحابه على دابته لتوصيله إلى منزله، ثم استدرجه إلى مكان ناء بعيداً عن أعين الرقباء عليه، واقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى في ذات المكان، حيث هتك عرض الطفل المجني عليه.

كبل يديه وكمم فمه وهتك عرضه

وأضافت النيابة العامة أنّ المتهم أقدم على هتك عرض الطفل بالقوة، بعدما طرحه أرضاً، وجثم فوقه، وكبل يديه، وكمم فاه، وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

ذهب ليروي الأرض فتعرض لهتك العرض

وقال والد الطفل المجني عليه إنّ ابنه كان متواجداً في الأرض الزراعية الخاصة به يروي محصول الأرز، وانتهى في الواحدة والنصف ظهراً، وخلال عودته قابله المتهم وأوهمه بإيصاله للمنزل بدابته، وأنزله في قطعة أرض نائية، وكبل يديه ثم أنزل ملابسه واعتدى عليه، وحينما صرخ كمم فمه، وبعد الانتهاء من هتك عرضه تركه وهرب، فيما أصيب الطفل بنزيف.

الطب الشرعي يؤكد تعرض الطفل للاعتداء

وتوجه والد الطفل إلى قسم شرطة إطسا، وحرر محضراً بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالته إلى الطب الشرعي الذي كشف وجود جرح بمنطقة الشرج يمتد إلى داخل القناة الشرجية، ومظاهر التهابية نتيجة هتك عرضه، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.